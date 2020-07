Ausstellung : Corona als Herausforderung begreifen

Noch bis 16. August: Mitgliederausstellung im Saarländischen Künstlerhaus in Saarbrücken.

Mit „Letzte Lockerung“ erwartet die Besucher im Saarländischen Künstlerhaus in Saarbrücken noch bis 16. August eine Mitgliederausstellung: Die Pandemie bedroht alle. „Wir können nur probieren, solidarisch und diszipliniert sein, wünschen uns ,Letzte Lockerung’“, so der Veranstalter: Als Gäste zeigen Anett Frontzek, Nathalia Grotenhuis und Patrick Nardin aktuelle Arbeiten. Ihre aufgrund der Schließung wegen der Corona-Pandemie ausgefallenen Einzelausstellungen werden Ende des Jahres und 2021 nachgeholt.

Mit den Ausstellungen „Geisterspiele“ von Johannes Maria Schlorke und Volker Schütz, „Aktion!“ von Frenzy Höhne und „laminar trifft“ von Tamaki Watanabe und Walter Zurborg knüpft das Saarländische Künstlerhaus dann Anfang September wieder an das Jahresprogramm an. Die Veranstaltungen starten mit den Lesungen von Klaus Bernarding am 14. September um 20 Uhr und Dorothea Dieckmann am 23. September um 20 Uhr.