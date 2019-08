Kunst und Logik : Die Schönheit der Mathematik

Homburg Zwei Ausstellungen in der Galerie M Beck in Homburg-Schwarzenacker.

Der Nürnberger Künstler Gerhard Hotter, der sowohl in seiner Heimat als auch in Paris lebt und arbeitet, ist von der harmonischen Zahlenreihen des Mathematikers C. Dudley Langford inspiriert worden. „Ausgehend vom Thema „Spiel“ erkunde ich in meiner Arbeit das bildnerisch-poetische Potential in mathematischen Strukturen“, erklärt Hotter. Mit seinen Werken öffne er den Blick auf eine klare Schönheit der Mathematik und kreiere den Gegenpol zur Flüchtigkeit des täglichen Lebens, so der Künstler. Er wolle einen nachvollziehbaren Aufbau kreieren, jedoch nicht, dass der Betrachter die Werke wieder entschlüsselt.