Saarbrücker Künstler : Knallhart und ungeschönt

Saarbrücken Pictures of Pop: „30 faces“ von layoutist im Sektor Heimat am Osthafen.

Das große saarländische Foto-Festival „Pictures of Pop“ ist in vollem Gange. Jede Woche kommen neue Ausstellungen hinzu, insgesamt werden es bis März nächsten Jahres 42 sein. Ab diesem Freitag, 13. September, können im Sektor Heimat am Saarbrücker Osthafen (An der Römerbrücke 3) „30 faces“ besichtigt werden. So heißt die Bilderreihe des gebürtigen Saarbrücker Künstlers layoutist. Er hat in knallhartem Licht, ungeschönt, unretuschiert und aus dem Momenmt heraus 30 Menschen fotografiert, 30 Portraits gestaltet.