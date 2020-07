Fotograf Boris Becker : Relikte aus der Kriegsvergangenheit

Im Saarbrücker Saarlandmuseum sind Werke des Fotografen Boris Becker zu sehen.

Noch bis 31. Januar 2021 zeigt das Saarlandmuseum in der Modernen Galerie in Saarbrücken in zwei Teilen die Ausstellung „Boris Becker – Hochbunker. Photographien von Architekturen und Artefakten.“ Becker, geboren 1961 in Köln, ist ein deutscher Fotograf, Filmemacher und ehemaliger Verleger. Er ist der Sohn des Schriftstellers Jürgen Becker.