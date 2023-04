Vor Anmeldungen kaum zu retten Steckenpferd-Reiten entwickelt sich in Püttlingen zum Trendsport

Als Erstes muss man bei diesem Thema mit Vorurteilen aufräumen. Steckenpferdreiten, auf Englisch „Hobby Horsing“, mag vielleicht auf manche Leute albern wirken, ist aber im Grunde nichts anderes als ein Sport, bei dem sich Kinder bewegen und Spaß an der Bewegung haben. So auch in Püttlingen (Regionalverband Saarbrücken).