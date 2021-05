Hunde helfen Forschern : Supernasen im Dienst der Forschung

Berlin Forscher der Helmholtz-Gemeinschaft wollen mit Hunden auf die Suche nach bedrohten Tier- und Pflanzenarten gehen. Geeignet sind dafür aber bei weitem nicht alle Hunde.

Hundenasen sind hochempfindlich. Das machen sich Jäger bei der Pirsch bereits seit Urzeiten zunutze. Spürhunde schnüffeln im Dienst der Polizei nach Waffen und Drogen und im Auftrag der Medizin nach verräterischen Duftnoten von Krankheiten. Selbst als vierbeinige Coronatester könnten die Tiere nach jüngsten Meldungen in Frage kommen. Nun wollen Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) dem besten Freund des Menschen eine weitere Aufgabe übertragen. Speziell ausgebildete Artenspürhunde sollen sich auf Spurensuche machen, um Exemplare bedrohter Pflanzen- und Tierarten zu finden.

Dabei geht es um Fragen wie diese: Wie viele Fischotter gibt es noch in Deutschland? Wo verbergen sich die bedrohten Kammmolche? Und in welchen Stadtteilen ist der Großstadt-Igel zu Hause? Die Fragen sind doppelt schwierig zu beantworten. Einerseits gibt es von bedrohten Tierarten verständlicherweise nur wenige Exemplare und die führen ein Leben im Verborgenen. Oft wisse aus diesem Grund niemand wirklich genau zu sagen, wo diese Tiere noch zu finden sind und in welchem Tempo die Bestände tatsächlich schrumpfen. „Wir müssen dringend mehr über diese Arten wissen“, sagt Dr. Annegret Grimm-Seyfarth vom UFZ. „Aber dazu müssen wir sie erst einmal finden.“