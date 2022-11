Teilnehmer für Studie gesucht : Vorhofflimmern: Was man tun muss, wenn das Herz aus dem Takt gerät

Das Gebäude der Inneren Medizin auf dem Gelände des Universitätsklinikums in Homburg ist auch die Herzklinik untergebracht- Foto: Christine Maack

Homburg Herzleiden sind weit verbreitet. Doch die Forschung arbeitet daran, den Patienten das Leben leichter zu machen. Drei Pflegerinnen der Uniklinik Homburg erhielten dafür einen renommierten Preis – und es werden Patienten für eine wichtige Studie gesucht.

Das Herz des Uniklinikums in Homburg schlägt sicherlich immer in der Notfall-Ambulanz, aber oftmals auch in der Herzklinik. Zum Beispiel in diesem Herbst, in dem es einen ersten Preis für die Mitarbeiterinnen aus dem Herzkatheter-Labor gab. Zudem werden Personen für eine kardiologische Studie gesucht, mit der Bluthochdruck wirksam bekämpft werden kann. Und im November finden wieder die Herzwochen statt, diesmal zum Thema Vorhofflimmern.

Doch zunächst zum ersten Preis, den die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie an das Assistenz- und Pflegepersonal im Herzkatheter-Labor verliehen hat. Es handelt sich um Henny Charlotte Kopping, Verena Ecker und Erika Ruhl.

Pflegerinnen der Uniklinik forschten selbstständig

Sie haben im elektrophysiologischen Labor Arbeitsprozesse verbessert und zeigen können, wie die Zeit eines Eingriffs reduziert werden kann, heißt es in der Begründung der Jury. „Dies ist gut für die Patienten, das Pflegepersonal und das Klinikum. Unsere Pflegekräfte haben diese Arbeit in Eigeninitiative durchgeführt. Ich halte es für besonders wichtig, dass das selbstständige Arbeiten des Pflegepersonals gewürdigt wurde“, betont Professor Michael Böhm, der Leiter der Kardiologie, am Uniklinikum, „das zeigt, dass engagiertes Pflegepersonal eigenverantwortlich und vor allen Dingen preiswürdig arbeiten kann.“

Henny Kopping ist seit 2019 als Pflegekraft am Uniklinikum tätig und freut sich über die Anerkennung: „Man braucht schon einige Erfahrung, um im Herzkatheter-Labor einen neuen Arbeitsprozess anzuregen und dazu noch eine kleine Studie zu machen“, sagt sie, „das ging, weil wir drei Kolleginnen diese Aufgabe zusammen in Angriff genommen und auch zusammen durchgezogen haben.“ Es ging darum, dass die Pflegerinnen die komplette Materialvorbereitung vor einer Herzkatheter-Untersuchung selbst übernehmen und das Ärzteteam sich nur auf den Eingriff konzentriert, „das bringt 20 Minuten Zeitersparnis pro Untersuchung“, betont Henny Kopping, „und für uns im Pflegeteam ist es kein großer Mehraufwand.“

20 Minuten Zeitersparnis bei einem Eingriff am Herzen

Damit diese Zeitersparnis auch belegt werden konnte, wurde gemessen: „Wir haben über einen längeren Zeitraum Vorher-Nachher-Messungen gemacht, wie viel Zeit die Vorbereitung in Anspruch nimmt, was wir tun können, um die Zeit des Eingriffs zu verkürzen. Am Schluss haben wir belastbare Ergebnisse gehabt, wie wir die Eingriffe von unserer Seite aus optimieren können.“ Die Kolleginnen und Kollegen aus der Ärzteschaft waren überzeugt, „seit dem Frühjahr arbeiten wir bereits in der neuen Form“, so Henny Kopping. Es sei schön zu wissen, dass die Pflege eine wichtige Rolle innerhalb der Abläufe spiele und ihren Teil zur Verbesserung beitragen könne.

Kardiologie in Homburg sucht Patienten für Studie

Die Kardiologie sucht derzeit noch Patienten mit Herzinsuffizienz, die für eine klinische Studie in Frage kommen: Die Teilnehmer sollten zwischen 18 und 80 Jahre alt sein, derzeit Medikamente zur Behandlung von Herzinsuffizienz einnehmen und nicht innerhalb der letzten drei Monate aufgrund einer akuten Herzkreislauferkrankung zur Behandlung von Herzschwäche im Krankenhaus gewesen sein.

Professor Felix Mahfoud sucht Patienten für eine Bluthochdruck-Studie. Foto: DREIER

Initiator und Leiter der aktuellen Studie ist Professor Felix Mahfoud. Es werden deutschlandweit voraussichtlich weitere zehn Kliniken als Studienzentren teilnehmen und von Professor Mahfoud und seinem Team betreut und für den Eingriff trainiert werden. Somit kann herzinsuffizienten Patientinnen und Patienten auch an anderen Standorten im Rahmen der klinischen Studie dieser Eingriff ermöglicht werden.

Stressimpulse werden deutlich reduziert

Der Eingriff erfolgt minimal-invasiv im Herzkatheter-Labor und wird von einem erfahrenen Team in Homburg durchgeführt. Bei diesem minimal-invasiven Eingriff werden mit Hilfe eines Katheters, der durch die Leistenarterie eingebracht wird, die überaktiven Nerven rund um die Nierenarterie mit Hilfe von Ultraschallenergie moduliert. Dadurch werden Impulse, die zur Anregung des Stressnervensystems weitergeleitet werden, reduziert. Dieser Eingriff wird bereits erfolgreich bei Patientinnen und Patienten mit nicht ausreichend medikamentös therapierbarem Bluthochdruck oder Herzrhythmusstörungen eingesetzt, daher liegen umfangreiche Daten vor, die die Sicherheit dieses Eingriffs belegen.

Professor Mahfoud, leitender Oberarzt und das Team der Kardiologie am UKS forschen seit mehreren Jahren an dieser Methode. „In den Nierenarterien verlaufen bestimmte Stressnervenfasern, die schädliche Umbauprozesse am Herzen beeinflussen und damit das Fortschreiten der Herzinsuffizienz begünstigen. Wir können mit Hilfe eines Katheters eben diese schädliche Nervenaktivität reduzieren und so hoffentlich auch die Herzinsuffizienz positiv beeinflussen“, erklärt Professor Michael Böhm, Direktor der Klinik für Kardiologie.

Zwei Millionen Menschen in Deutschland leiden an Vorhofflimmern

In Deutschland leiden schätzungsweise 1,5 bis 2 Millionen Menschen an Vorhofflimmern, der häufigsten Herzrhythmusstörung. „Vorhofflimmern ist eine ernst zu nehmende Herzrhythmusstörung. Denn auch wenn sie – wie bei einigen Patienten – ohne ausgeprägte Symptome auftritt, kann sie zur lebensbedrohlichen Gefahr werden und zu Herzschwäche und Schlaganfall führen“, warnt Herzspezialist Professor Thomas Voigtländer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung.

Druckgefühl im Brustkorb und Atemnot: Vorhofflimmern macht Patienten Angst

Für viele Patienten löst Vorhofflimmern gerade beim ersten Auftreten Angst und Beklemmung aus, wenn das Herzstolpern plötzlich einsetzt und es zu heftigen Schlägen bis in den Hals hinauf, Druckgefühl im Brustkorb und Luftnot kommt.

Das Herz schlägt dann meistens völlig unregelmäßig und schnell mit einem Puls von bis zu 160 Schlägen pro Minute. Für die Betroffenen stellt sich dann die Frage, welche Therapiemöglichkeiten bestehen. Deshalb informiert die Herzstiftung in den bundesweiten Herzwochen vom 1. bis 30. November unter dem Motto „Turbulenzen im Herz: Vorhofflimmern“ in zahlreichen Veranstaltungen sowie in Patientenbroschüren, Podcasts und Video-Clips über Ursachen, Risikovorsorge sowie aktuelle Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten bei Vorhofflimmern.

Wer sich für die Studie anmelden möchte und Interesse an dem neuen Verfahren hat, kann sich bei der Studienkoordinatorin Dr. Angelika Wachter melden unter angelika.wachter@uks.eu, Telefon: (0 68 41) 16 - 2 33 18.