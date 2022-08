Tipps der Verbraucherzentrale : So lassen sich im Haushalt die Wasserkosten senken

Service Saarbrücken Die Verbraucherzentrale Saarland gibt Tipps, wie man die extremen Preissteigerungen im Alltag abmildern kann.

Baden verbraucht in der Regel deutlich mehr Wasser als Duschen. Und ein Blick auf die Uhr schadet auch nicht: Je länger Menschen duschen, desto mehr Wasser und Energie benötigen sie. Wenn allerdings das Wasser beim Einseifen abgestellt wird oder Verbraucher insgesamt kürzer duschen, sparen sie, so die Verbraucherzentrale Saarland

Die eigene Wunschtemperatur ermitteln Verbraucher, indem sie selbst oder die Person im Haushalt, die am wärmsten duscht, zunächst das warme Wasser voll aufdreht. Dabei steht der Einhebelmischer ganz links, erklärt die Verbraucherzentrale Saarland. Sparfüchse sollten nun das Duschwasser vorsichtig mit der Hand prüfen und die Temperatur am Durchlauferhitzer oder an der Gas-Etagenheizung so lange reduzieren, bis sie oder die Testperson das Wasser noch als angenehm empfinden. Am besten lässt sich das zu zweit umsetzen: Eine Person steht an der Dusche, die andere stellt ein.