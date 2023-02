Single-Treffen am Valentinstag : Am Valentinstag mal nicht das fünfte Rad am Wagen

Nikhil Schmidt bietet ein Valentinsseminar für Singles an. Foto: Nikhil Schmidt

Saarbrücken Ein Angebot speziell für Singles: Der Sozialpädagoge Nikhil Schmidt bietet am kommenden Dienstagabend im Johannes-Foyer in Saarbrücken ein „Valentinsseminar“ an. Es soll ein Austausch unter Gleichgesinnten werden.

Am 14. Februar ist Valentinstag, allgemein bekannt als Tag der Liebenden. Für viele eine gute Gelegenheit, die Partnerin oder den Partner zu beschenken oder gemeinsam etwas Schönes zu unternehmen. Aber was ist eigentlich mit den Singles, denjenigen, die freiwillig oder unfreiwillig ohne Partner durchs Leben gehen? Nikhil Schmidt, 35 Jahre alt und selbst Single, ist der Ansicht, dass dieser Personenkreis nicht nur am Valentinstag zu wenig Beachtung findet. Dennoch kann man ja am 14. Februar mal ein Zeichen setzen, findet der Sozialpädagoge und Schulsozialarbeiter. Er bietet am kommenden Dienstagabend im Johannes-Foyer in Saarbrücken ein „Valentinsseminar“ an. Ein Angebot für alle Singles „sich auszutauschen und einmal die Möglichkeit zu haben, seine eigene Lebenssituation zu reflektieren“, sagt er.

Keine Dating-Veranstaltung

Damit keine Missverständnisse aufkommen: „Es handelt sich hier nicht um eine Dating-Veranstaltung, es geht auch nicht darum, Flirttechniken zu lernen“, unterstreicht Schmidt. Es sei zudem kein Workshop zu erwarten, in dem den Teilnehmenden irgendwelche Aufgaben gestellt werden, die sie dann in Gruppenarbeit zu erledigen haben. Nein, dieses Angebot sei einfach eine Möglichkeit, unter Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen. „Das Single-Dasein verbindet. Da kann sich schnell ein Gefühl der Solidarität entwickeln. Wenn aus diesem Austausch dann Kontakte oder auch Netzwerke entstehen, umso besser.“ Der Spaß dürfe deshalb auch nicht zu kurz kommen, betont Nikhil Schmidt.

Treffpunkte für Singles sind Mangelware

Gesellschaftliches Leben sei nach wie vor in vielen Bereichen auf Paare ausgerichtet, weiß er aus eigener Erfahrung. Es gebe Veranstaltungen und Feste, da treffe man nur auf Pärchen „und fühlt sich als Single wie das fünfte Rad am Wagen“. Angebote, Treffpunkte für Singles seien Mangelware. Dabei leben nach Angaben des Statistischen Bundesamtes über 40 Prozent der Menschen in Deutschland allein.

Lernen, sich selbst wertzuschätzen

Der Sozialpädagoge aus Friedrichsthal hat als Referent beim Bistum Trier bereits Erfahrungen mit Seminaren gesammelt, die sich generell mit dem Thema Lebensorientierung befassen. Dazu hat er auch im Monat März einiges im Programm: Um den „Lebenskompass“ und „Lebensglück“ geht es unter anderem in ganztägigen Seminaren, die er in Saarbrücken und Saarlouis anbieten wird. Lernen, sich selbst wertzuschätzen, die eigene Haltung in den Blick nehmen, ist dabei das übergeordnete Ziel. Ein roter Faden, der sich auch durchs Valentinsseminar zieht. Der Coach nennt ein Beispiel: „Ein schüchterner Single sieht seine Schüchternheit in der Regel als Mangelzustand. Da ist es wichtig, ihm zu signalisieren, so wie du bist, bist du gut. Wertschätzung auch von den anderen Seminarteilnehmern ist sehr hilfreich.“

Sicherlich werde es beim lockeren Austausch am 14. Februar auch den einen oder anderen Tipp geben, in welchem Umfeld eine Partnersuche mehr Erfolg verspricht. Tanzkurse zum Beispiel sind hilfreicher als etwa der Besuch von Discos oder Partys, so die Erfahrung des Moderators. Und mit einem Augenzwinkern: „Gerade im Standard-Tanz werden Männer gesucht.“