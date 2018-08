Shoppingvergnügen in der Stadt mit Herz

Saarburg verbindet in einzigartiger Weise Einkaufsvergnügen und Freizeitspaß. Zahlreiche leistungsfähige Fachgeschäfte warten mit einem Sortiment auf, das sich auch vor dem deutlich größerer Städte nicht zu verstecken braucht.

Darüber hinaus lockt der Erlebnispark Saarburg mit Attraktionen wie Sommerrodel- oder Saartalbahn, Greifvogelpark, Glockengießerei, Wasserfall, Amüseum oder Burganlage, also beste Voraussetzungen, einen unvergesslichen Tag mit der ganzen Familie in der Stadt mit Herz zu erleben.

Der Saarburger Einzelhandel bietet den Kunden und Besuchern ein vielfältiges Angebot und eine Riesen-Auswahl. Die meisten inhabergeführten Fachbetriebe lassen (fast)

keine Wünsche offen.

Neben Brillen und Hörgeräten,

Mode und Schuhen, Geschenkartikeln und Wohnaccessoires, Schreibwaren, Büchern und Blumen, Schmuck und Taschen gibt’s auch eine große Auswahl an Dienstleistungen wie Versicherungen und Immobilienvermittlung.

Alle haben sich auf persönliche Beratung, mit fachlicher Kompetenz und umfassendem Service konzentriert.

Der Sommer ist noch in voller Fahrt.

Somit lohnt es sich ganz besonders, die Top Angebote Saarburgs zu nutzen.

Aktuelle Mode aller namhaften Labels in Verbindung mit echten Reduzierungen, das bieten Saarburgs Bekleidungsspezialisten, aber auch viele andere Branchen.

Die Kunden profitieren aber nicht nur von der reduzierten Sommerware.

Viele Branchen bieten auch schon einen Vorgeschmack auf die Neuheiten im Herbst.

Neue Farben wie Grüntöne

und Oliv, kräftiges Rot bis hin zu Beeretönen, daneben Maisgelb und kräftiges Lila bestimmen in diesem Jahr die Mode für die kälteren Jahreszeiten.

Also: Kommen Sie nach Saarburg, lassen Sie sich verwöhnen und kaufen Sie, was Ihnen gefällt.



Es geht immer mehr – Das

sehen Sie in Saarburg!



⇥PR/om

FOTO: Oliver Morguet