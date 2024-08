Zwischen Tennis, Politik und Buchprojekt „Steffi und ich haben uns gut verstanden“ – Ex-Tennisstar Claudia Kohde-Kilsch im Interview

Es sind die 1980er Jahre. In Deutschland bricht eine nie dagewesene Begeisterung für den Tennissport aus. Das Fernsehen überträgt jedes bedeutende Turnier, und die Deutschen lernen schnell, wie Punkte vergeben werden. 15! 30! 40! 40? Warum nicht 45? Egal. Hauptsache unsere Stars bekommen die Punkte, die da heißen Boris Becker, Steffi Graf und Claudia Kohde-Kilsch. Das ist Vergangenheit mit gut und gerne vierzig Jahren auf dem Buckel. Das Leben ging für unsere Heroen irgendwann ohne das große Spiel weiter, und andere Tennisstars dreschen heute mit ihren Schlägern auf kleine, gelbe Bälle ein. Wie es bei ihr weiterging, erzählt Claudia Kohde-Kilsch bei einem Treffen in einem Café am St. Johanner-Markt.