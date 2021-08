Finger weg von diesem Obst : Durchfall und Erbrechen möglich: Rückruf für getrocknete Feigen

Gärtringen Ein baden-württembergische Firma ruft aktuell getrocknete Feigen zurück. Das Produkt wurde auch im Saarland verkauft. Dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ist betroffen.

Aus Sicherheitsgründen ruft das baden-württembergische Lebensmittelunternehmen Ciloglu Handels GmbH getrocknete Feigen zurück. In dem Produkt „CILOGLU ASURELIK INCIR 20X 250 GR“ wurde ein erhöhter Aflatoxin-Gehalt nachgewiesen, teilte die Firma mit Sitz in Gärtringen (Landkreis Böblingen) über das Portal lebensmittelwarnung.de mit.

Die getrockneten Feigen wurden in 13 Bundesländern verkauft: Neben Baden-Württemberg gingen sie auch in Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein sowie Thüringen in den Verkauf.