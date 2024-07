Spots von Aruba bis Norwegen Wracktauchen: Die Faszination gesunkener Schiffe

In Spanien an der Costa Brava oder vor Mallorca, in Kroatien vor der Insel Rab oder der istrischen Stadt Pula oder vor der Westküste Siziliens, wo bei Trapani mit der „Pavlov“ gut erreichbar ein 1978 gesunkener Tanker liegt: Möglichkeiten zum Wracktauchen gibt es allein in Europa eine Menge, berichtete kürzlich die Fachzeitschrift „touristik aktuell“.