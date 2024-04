Radtour mit Kunstaspekt Worpswede-Runde: Durch die Weite zum Weltdorf

Worpswede liegt am Fuße des Weyerbergs, der gut 54 Meter aufragt und im Grunde auch nur ein sandiger Geestrücken ist. Es geht leicht bergauf, vorbei an Bauernhöfen im alten Ortskern, vorbei am Worpsweder Bahnhof, den der Jugendstilkünstler Heinrich Vogeler einst entwarf, vorbei auch an der Kirche, in der Blumenmotive von Paula Modersohn-Becker die Pfeiler der Empore schmücken.