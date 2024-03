Freie Fahrt, oder nicht? Wo der Ferienstart für erste Osterstaus sorgt

Stau droht in Österreich und in der Schweiz aufgrund der vorösterlichen Ferienurlauber vor allem auf den Zu- und Abfahrten der Wintersportgebiete. Auch die Transitrouten dürften sich mit Reisenden füllen und es besteht laut ACE erhöhte Staugefahr. Allerdings ist laut ADAC mit deutlich weniger Staus und mit nicht mehr so großen Zeitverlusten wie noch in der Skihauptsaison im Februar zu rechnen.