Ein Ticket für alles : Für wen sich bei Städtereisen ein City-Pass lohnt

Leipzig Mit einem einzigen Ticket für alles sollen Urlauber bares Geld sparen. Doch wer nicht aufpasst, zahlt damit am Ende sogar drauf.

(dpa) London Eye, Westminster Abbey und der Tower of London: Wer in der englischen Hauptstadt auf Besichtigungstour geht, kommt an diesen Orten kaum vorbei. So ein Städtetrip kann ganz schön teuer werden. Die meisten Sehenswürdigkeiten kosten Eintritt und Urlauber müssen irgendwie von A nach B kommen. City-Pässe für Touristen versprechen hier einen Vorteil. Sie bieten ermäßigten oder kostenlosen Eintritt in Museen und touristische Attraktionen, manchmal ohne lästiges Anstehen. Oft ist auch ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr im Preis enthalten. Doch nicht jeder Pass hilft wirklich Geld zu sparen.