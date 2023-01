Grüne Pisten und Loipen : Wandern statt Skifahren? Mittelgebirge müssen umdenken

Bischofsgrün Seit Wochen wartet man in den bayerischen Mittelgebirgen vergeblich auf Schnee oder zumindest Frost. Im Fichtelgebirge startet passenderweise kommende Woche der 5. deutsche Winterwandertag. Denn Wandern funktioniert auch ohne Schnee.

Seit Wochen ist Wintersport in den bayerischen Mittelgebirgen kaum mehr möglich. Nach Experteneinschätzung wird sich dieser Trend in den kommenden Wintern fortsetzen. Derzeit liegt kaum Schnee und es ist zu mild, um Kunstschnee zu produzieren.

Alternativen sind gefragt - im Fichtelgebirge etwa startet am kommenden Mittwoch (18. Januar) der 5. Deutsche Winterwandertag . „Das Interesse am Winterwandern wird zunehmen, es ist die perfekte Alternative zum Skisport“, sagte Jens Kuhr vom Deutschen Wanderverband (DWV).

Voraussetzungen für Wintersport werden sich verschlechtern

Maximilian Witting, Wissenschaftler an der Ludwig-Maximilians-Universität München mit Schwerpunkt Klimawandel und Wintersport, sagte: „Gerade die Orte und Regionen der Mittelgebirge müssen sich darauf einstellen, dass die Voraussetzungen für Wintersport sich weiter verschlechtern werden. Die Schneefallgrenze steigt bereits jetzt, das wird fortschreiten. Schneereiche Winter wird es zwar weiterhin geben, aber sie werden deutlich seltener auftreten als in der Vergangenheit.“

„Der Trend wird so sein, dass die Saison immer später startet. Zugleich nehmen die sogenannten optimalen Skitage, also Tage an denen gutes Wetter und die Landschaft schneebedeckt ist, ab“, sagte Witting weiter. Zudem verlagere sich die Saison weiter nach hinten - Schnee liegt dann möglicherweise, wenn die Menschen eigentlich keine Lust mehr aufs Skifahren haben. „Das wird betroffene Skigebiete zunehmend wirtschaftlich in Bedrängnis bringen.“ Deshalb seien Alternativen wichtig: „Je früher eine Region sich darüber Gedanken macht, wie man sich zukunftsfähig aufstellen kann, desto eher wird sie eine Chance haben.“