Feuerwehreinsatz Waldbrand in der Südwestpfalz größtenteils unter Kontrolle

In einem fünfstufigen Waldbrandgefahrenindex gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) an, wie groß die Waldbrandgefahr in einer Region am aktuellen Tag und am Folgetag eingeschätzt wird (sehr geringe bis sehr hohe Gefahr, 1 bis 5). Er dient den Landesbehörden zur Einschätzung der Waldbrandgefahr und zur Herausgabe von Warnungen. In diesen Index fließen unter anderem Niederschlagsrate, Windgeschwindigkeit und Lufttemperatur ein - und auch die relative Luftfeuchte. So kann es passieren, dass die Waldbrandgefahr angesichts von stärkerer Bewölkung und höherer Luftfeuchtigkeit niedriger als am Vortag angegeben wird, obwohl kein Niederschlag gefallen ist oder erwartet wird.