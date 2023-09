Von Skógar nach Landmannalaugar Lava, Wind und eine magische Landschaft – Wandern auf dem Laugavegur in Island (mit Fotos)

Es ist kaum möglich zu stehen, jeder Schritt ist ein Kampf. Der Wind bläst uns erbarmungslos entgegen, beinahe so, als ob er uns heute am Aufstieg hindern will. Dass die Königsetappe noch einmal anstrengend werden wird, damit hatten wir gerechnet, doch nicht mit solchem Wind. Dabei wurde uns bereits am ersten Tag klar: Die Landschaft hier in Island ist atemberaubend, das Wetter eine Herausforderung. Doch genau dafür sind wir ja hierhergekommen.