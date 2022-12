Viel los für Reisende : Von Schlagern auf See und der Bibel - die Reisenews

Von Schlagern auf See und der Bibel - die Reisenews

Ronchamp Es gibt Reisenews: Eine berühmte Kirche in den Vogesen wird saniert, auf dem Dachstein stehen die Lifte diesen Winter still und bei Costa Kreuzfahrten ist im nächsten Herbst Party angesagt.

Stilprägender Kirchenbau in den Vogesen wird restauriert

In den Vogesen wird die Kapelle Notre Dame du Haut restauriert. Der Kirchenbau in Ronchamp gilt als stilprägend für die christliche Sakralarchitektur der Moderne.

Das Gebäude aus der Feder des Architekten Le Corbusier zählt zum Unesco-Weltkulturerbe und lockt laut der regionalen Tourismusagentur jährlich rund 70 000 Besucher an. Besichtigungen der Anlage sind auch während der bis 2024 andauernden Restaurierung möglich. Vereinzelt gibt es zudem Führungen über die Baustelle, auch auf Deutsch.

Einblick in biblische Zeiten in israelischem Nationalpark

Schlager-Kreuzfahrt durch Adria und Ägäis

Hamburg (dpa/tmn) - Wer auf hoher See schunkeln möchte (und zwar nicht wegen der Wellen), dürfte sich im Herbst 2023 auf der „Costa Deliziosa“ gut aufgehoben fühlen. Das Schiff legt am 7. Oktober in Venedig zur Schlager-Seereise ab, wie Costa Kreuzfahrten mitteilt.