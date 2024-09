Down Under per Bahn Vom Kamel zum Luxuszug: Wie „The Ghan“ das Outback eroberte

Die ikonische knallrote Lokomotive zieht durchschnittlich zwischen 30 und 40 silberfarbene Edelstahlwaggons wie eine gigantische Schlange durch das Land. Auf jedem Abteilwagen prangt der Schriftzug „The Ghan“ mit Kamel-Logo in der Mitte. Denn die Tiere, die eigentlich so gar nicht nach Down Under passen wollen, spielen eine wichtige Rolle in der Geschichte des Fernreisezugs. Speziell, was seinen kuriosen Namen betrifft.