Ausflugsfahrten : Viele historische Segelschiffe in Holland ohne Genehmigung

Viele historische Segelschiffe in Holland ohne Genehmigung

Den Haag Ende August stirbt eine Schülerin bei einem Unfall auf einem Ausflugssegelschiff. Eine daraufhin durchgeführte Kontrolle zeigt: Bei Dutzenden der historischen Schiffe fehlen wichtige Papiere.

Etliche der in den Niederlanden für Ausflugsfahrten genutzten historischen Segelschiffe sind ohne gültige Genehmigung unterwegs. 39 der 250 Schiffe der sogenannten braunen Flotte, die auch bei deutschen Schulklassen beliebt sind, hätten bei einer Überprüfung keine aktuell gültigen Papiere vorweisen können. Das teilte das Verkehrsministerium in Den Haag am Donnerstag mit.