Spiekeroog und Pellworm : Zwei Inseln auf dem Weg zum Sternenpark

Spiekeroog Die Inseln Spiekeroog und Pellworm gelten als zwei der dunkelsten Orte Deutschlands. Urlauber können dort ungetrübte Blicke in den Nachthimmel genießen.

Wer nachts zu Fuß auf der nordfriesischen Insel Pellworm unterwegs ist, sollte eine Taschenlampe dabeihaben. „Die gehört einfach ins Gepäck“, sagt Tourismusdirektorin Sarah Michna. Denn auf Pellworm sei es nachts dunkler als andernorts. Auf der ostfriesischen Insel Spiekeroog ist es ähnlich: Nach Einbruch der Dunkelheit ist es zappenduster. Auf beiden Inseln will man das nutzen und sich von der International Dark-Sky Association IDA als anerkannte Sternenparks registrieren lassen. Pellworm hofft auf die IDA-Anerkennung im Spätsommer, auch auf Spiekeroog ist man optimistisch, dass es in den nächsten Monaten klappt.

„Sowohl Pellworm als auch Spiekeroog gehören mit zu den dunkelsten Orten in Deutschland und sind ideale Gebiete für Sternenparks. Schön, dass beide Inseln diesen Weg gehen und sich bemühen, etwas gegen die Lichtverschmutzung zu tun“, sagt der Osnabrücker Astronom Andreas Hänel. Die Auszeichnung als Sternenpark wird nur an Gebiete verliehen, die keine nächtliche „Lichtverschmutzung“ durch Kunstlicht haben. Damit ist das Versprechen verbunden, Umweltbelastungen durch Lichtverschmutzung zu verringern sowie zur Erhaltung aller Lebewesen und Energieeinsparung beizutragen.

Bislang gibt es in Deutschland vier anerkannte Sternenparks: den Naturpark Westhavelland, das Biosphärenreservat Rhön, den Nationalpark Eifel, die Winklmoosalm in Bayern und – als erste Sternenstadt – Fulda. In Deutschland wird die International Dark-Sky Association durch die Fachgruppe „Dark Sky“ von der Vereinigung der Sternenfreunde vertreten. Hänel ist Leiter der Fachgruppe und berät die beiden Inseln auf ihren Wegen zum Zertifikat.