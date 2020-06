Umfrage der Hochschule Fresenius : Wie die Deutschen in diesem Jahr reisen

Berlin Eine Online-Umfrage der Hochschule Fresenius zeigt, dass trotz Corona-Krise über die Hälfte der Menschen hierzulande nicht auf Balkonien urlauben will.

Rund 80 Prozent der Umfrage-Teilnehmer zwischen 16 und 84 Jahren gaben an, eine Reise innerhalb Europas zu planen. Davon wollen 40 Prozent in Deutschland bleiben, weitere 16 Prozent planen Ferien im Nachbarland Österreich. Die von Corona stark betroffenen Länder Italien und Spanien kommen laut Umfrage als Reiseziel für ein Fünftel der Befragten in diesem Sommer eher nicht in Frage.