Roadtrip T-Shirt für die Völlerei: Auf dem einsamsten Highway der USA

Weiter geht es entlang des US 50, der teils meilenweit ohne Kurven oder Steigungen wie ein Lineal in der Landschaft liegt. So sicher wie die Sonne am knallblauen Himmel bleiben die hölzernen Strommasten entlang des Weges - bis sie auf einmal nicht mehr da sind. Es gibt keine Häuser oder Menschen hier. Und keinen Handyempfang.