Bei Ötzi-Fundstelle Südtirol: Neue Gletscherbahn im Schnalstal

Das Schnalstal liegt rund 30 Kilometer nordwestlich von Meran. Bekannt ist es vor allem wegen der Fundstelle von Ötzi. Der Mann aus dem Eis, dessen Überreste im Südtiroler Archäologiemuseum in Bozen zu sehen sind, wurde 1991 am Tisenjoch in den Ötztaler Alpen gefunden - wenige Kilometer von der Bergstation der Gletscherbahn entfernt.