Ihre Rechte als Passagier Streiks im Luftverkehr: Das können Reisende tun

Auch schlechtes Wetter ist laut Paul Degott nicht automatisch ein außerordentlicher Umstand. „Auch wenn viele Fluggesellschaften dies gerne so verargumentieren“, erklärt der Experte. Es komme dabei nämlich auf viele Fragen an: Welche Wettersituation wann eingetroffen ist? Wann diese der Fluggesellschaft bekannt geworden ist, wann und wie sie sich hierauf eingestellt hat oder eben nicht? Ist der Flugbetrieb am betroffenen Flughafen gleichwohl weitergegangen oder nicht? Waren andere Fluggesellschaften von der Wettersituation in gleicher Weise betroffen?