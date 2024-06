Von Flaggen bis Flaschen Strandtage: 9 Regeln für eine entspannte Zeit am Meer

Und was ist mit Grün? Die DLRG hängt sie an ihren Strandabschnitten nicht auf und auch internationale Normen sehen das nicht vor. „Das suggeriert Sicherheit, die es nicht gibt“, so Paffrath. Gleichwohl hängen an manchen Stränden im In- und Ausland grüne Flaggen. Die DLRG betont aber: Diese haben keine offizielle Bedeutung und Aussagekraft.