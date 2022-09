Licht und Wärme : Stirnlampe einpacken: So klappt die herbstliche Bergtour

Stirnlampe einpacken: So klappt die herbstliche Bergtour

Bad Heilbrunn Besonderes Licht, satte Farben: Im Herbst in den Bergen unterwegs zu sein, hat seine Reize - aber auch seine Risiken.

Bergtouren im Herbst haben wegen des Farbenspiels der Natur ihren besonderen Reiz. Sie erfordern aber auch eine gute Tourenplanung. Darauf weist der Verband Deutscher Berg- und Skiführer (VDBS) hin. Die Tage werden kürzer und in der Höhe kann es schon unerwartet kalt werden.

Deshalb sollte man erstens eine Stirnlampe dabei haben. „Wer unterwegs doch länger braucht als geplant, kann so immerhin den Abstieg noch gut bewältigen“, begründet Dirk Schulte aus dem Vorstand des VDBS seinen Rat. Zweitens sollten eine warme Jacke, Handschuhe und Mütze in den Rucksack, dazu ein warmes Getränk. Denn, so Schulte: Selbst wenn im Tal noch biergartentaugliches Wetter herrscht, ist es auf dem Gipfel womöglich bereits empfindlich frisch.