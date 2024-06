Nach der Wiedereröffnung Steiermark: Bergstation Dachstein bekommt eine Himmelsleiter

Im Dachstein Eispalast gibt es zudem eine neue Ausstellung mit dem Titel „Erforsche den Gletscher“. Besucher begeben sich dort auf die Spuren von Friedrich Simony, dem ersten Eiszeitforscher in Österreich. Dabei bekommen sie Einblicke in das Leben im Eis sowie an 14 Stationen Fakten zur Gletscherentwicklung vermittelt.