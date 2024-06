Stauprognose Start in die Sommerferien: Auf den Reiserouten wird es voll

Hinzu kommt die Fußball-Europameisterschaft. Laut den Verkehrsclubs kann es rund um die Spielstätten jeweils zu einem deutlich höheren Verkehrsaufkommen als üblich kommen. Am Freitag finden EM-Spiele in Berlin, Leipzig und Düsseldorf statt, am Samstag in Dortmund, Hamburg und Köln. Am Sonntag rollt der Ball in Frankfurt und Stuttgart.