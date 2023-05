Wissenschaft Schutzgebiet bei Boppard als „Hotspot der Biodiversität“

Für diese Studie waren auch Daten in Rheinland-Pfalz gesammelt worden mit Hilfe von vom EVK eigens entwickelter Fallen, in denen Insekten gesammelt und dann gentechnisch analysiert werden. Vor wenigen Jahren wurde fünf solcher Fallen in der „Hinteren Dick“ in Guckweite zum Rhein aufgestellt. Dabei konnten rund 3500 Insektenarten direkt identifiziert werden. Aufgrund weiterer entdeckter Gensequenzen ist Sorg zufolge von mindestens 1500 weiteren Arten auszugehen, also insgesamt rund 5000. Das sei die höchste aktuell bekannte Insektendiversität in Rheinland-Pfalz und vermutlich im Vergleich mit ähnlich großen Schutzgebieten auch in ganz Deutschland.