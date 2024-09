Oberbayern Schuften und Schottern: Workation mit dem Gravelbike

Die Gäste müssen Anreise, Unterkunft sowie Leihe und Transport von Rädern in der Regel selbst organisieren. Einige Hotels in Oberbayern aber bauen ihre Räumlichkeiten gerade speziell für arbeitende Urlaubsgäste um. „Das ist eine Chance für Gegenden, die touristisch bisher nicht so überlaufen sind und bietet die Möglichkeit, die klassische Saison zu erweitern“, sagt Miriam Hördegen vom Verein Tourismus Oberbayern München. Co-Workation könne gerade in Kombination mit Sport verstärkt junge Leute in die Region locken.