Kostenpflichtiger Inhalt: Wernigerode : Schloss-Romantik und Fachwerk-Charme

Schloss Wernigerode war ursprünglich eine mittelalterliche Burg, errichtet wurde sie Anfang des 12. Jahrhunderts. Im Laufe der Zeit wurde die Anlage immer wieder stark erweitert und umgebaut. Foto: Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH/Hans-Wulf-Kunze

Wernigerode Am Nordrand des Harzes besticht Wernigerode mit seiner historischen Altstadt und einem beeindruckenden Architekturaufgebot.

Hoch oben auf der Kuppe eines dicht bewachsenen Felsens schält sich das verwunschene Gemäuer des Schlosses aus den Baumwipfeln und wacht über die Fachwerkpracht Wernigerodes zu seinen Füßen ebenso wie über die grünen Höhen des Harzes in weiter Ferne. Aus der mittelalterlichen Burg von einst, deren Aufgabe es war, die kaiserlichen Jagdausflüge zu sichern, wurde im Laufe der Jahre die romantische Residenz der Grafen zu Stolberg-Wernigerode – mehrfach erweitert und verändert nach dem Geschmack von später Gotik, Renaissance und Barock. Zwischen 1862 und 1885 kam es zum großen historischen Umbau und aus dem Zuhause von Graf Otto, einem der reichsten Männer Preußens, wurde ein Prunkstück des norddeutschen Historismus.

Fünf Millionen Goldmark kosteten den Hausherrn die detailverliebten Planungen seines Architekten, des Blankenburgers Carl Frühling. Eine enorme Summe. Aber eine, die sich lohnte. Denn es sollte nicht nur der mangelhafte bauliche Zustand des Schlosses verbessert und für mehr Wohnkomfort gesorgt werden. Auch galt es, dem wachsenden Repräsentationsbedürfnis Graf Ottos zu entsprechen, dessen steile politische Karriere im ausgehenden 19. Jahrhundert in einer Stellung als Vizekanzler unter Bismarck und als Oberstkämmerer am Kaiserhof gipfelte.

Info Der Weg hinauf zum Schloss Wernigerode Am Schloss Wernigerode gibt es keine Parkmöglichkeiten. Wem der Fußmarsch zu beschwerlich ist, fährt mit der Wernigeröder Schlossbahn, die Haltestellen an der Alten Kapelle, am Krummelschen Haus und am Schlossparkplatz Anger hat, oder der Wernigeröder Bimmelbahn, die an der Blumenuhr hinter dem Rathaus startet. ⇥(sam) www.schloss-wernigerode.de

Wernigerodes Schloss mit seinen 250 Räumen und zwölf Treppenhäusern ist besonders. Was es so einmalig macht? Eine zentrale Symmetrieachse fehlt, der Baukörper ist asymmetrisch und zeigt bei seiner Umrundung immer wieder eine andere Sicht. Vom „Prinzip der Vielgestaltigkeit“ spricht Schlossdirektor Christian Juranek. Und die sieht man auch im Herzstück des Architekturensembles, dem Schlossinnenhof, wo Fachwerk auf Grauwacke und Sandstein trifft, wo Türme und Erker, Fenster, Schornsteine und jede Menge Dekoration den verschiedenen Bauteilen ihr eigenes Gesicht geben.

Im Hof nehmen auch zwei Museumsrundgänge ihren Anfang und führen ins opulent ausgestattete Schlossinnere, das mit kunstvoll geschnitzten Decken, Wandbespannungen aus Seide und blankpolierten Holzvertäfelungen, mit glänzendem Parkett und gemusterten Fliesenböden, deren Tonplatten Villeroy und Boch in Mettlach fertigten, mit goldgerahmten Gemälden und kostbarem Mobiliar verzaubert. Auch ist die kleine Schlosskirche St. Pantaleon und Anna, eine neugotische Hallenkirche im Stil französischer Kathedralen, zu bestaunen. Zudem können Besucher das Ankleide- und Ausweichschlafzimmer von Otto zu Stolberg-Wernigerode sehen, unter dessen Baldachinbett der originale gräfliche Nachttopf steht, sowie das blau gehaltene Schreibzimmer der Gräfin Anna. Ebenfalls besichtigen kann man die „Königszimmer“, eine eigens für Preußenkönig Wilhelm I. eingerichtete und reservierte Suite aus fünf Räumen nebst Toilette, letztere gefliest mit „Mettlacher Platten“.

In besonderer Weise fesselt der Festsaal im Hofstubenbau die Besucher, der Schlussakt und zugleich Höhepunkt des 135 Jahre zurückliegenden Umbaus ist. Gedacht für große Empfänge, gaben sich hier einst gekrönte Häupter aus dem In- und Ausland die Ehre. Die mondäne Gestaltung von Wänden und Decke schafft dabei in dem eleganten Ambiente den passenden Rahmen für den Tisch in der Raummitte – eine sieben Meter lange Tafel, ins rechte Licht gerückt von einem gigantischen Messingkronleuchter und eingedeckt für 16 Personen mit feinstem Geschirr aus der Königlichen Porzellan-Manufaktur (KPM) Berlin.

Während die großformatigen Wandbilder Momentaufnahmen der stolbergschen Familienhistorie zeigen und die Aufmerksamkeit der Gäste in der Vergangenheit halten, blicken die Fenster des Festsaals ins Jetzt – hinab auf die Dächer von Wernigerode, der „bunten Stadt am Harz“, wie sie Heidedichter Hermann Löns ihres regen Treibens wegen einmal nannte. Ein Ausspruch, der gleich doppelt passt, denn bunt ist die Altstadt des sachsen-anhaltinischen Erholungsortes in der Tat.