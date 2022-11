Mehr Fahrtzeit : Sanierung der Bahnstrecke: Berlin-Hamburg ab 2025 gesperrt

Berlin Mit einem neuen Sanierungskonzept will die Bahn wieder pünktlicher und zuverlässiger werden. Ab übernächstem Jahr sollen wichtige Strecken einmal länger gesperrt, dafür aber runderneuert werden. Nun stehen die nächsten beiden Baukorridore fest.

Zwischen 45 und 105 Minuten mehr Fahrtzeit

Auch die für den Güterverkehr wichtige Strecke Emmerich-Oberhausen in Nordrhein-Westfalen will die Deutsche Bahn sanieren. Der 72 Kilometer lange Abschnitt ist Teil der europäischen Verbindung zwischen Rotterdam und Genua und könne nicht für einen längeren Zeitraum gesperrt werden, hieß es. „Deshalb wird die Sanierung im Zeitraum zwischen November 2024 und Juni 2026 mit getakteten Sperrungen und bei überwiegend eingleisigem Betrieb auf Grundlage der mit den Niederlanden erfolgten Abstimmungen vorgenommen.“

Korridore sollen vollständig gesperrt werden

Strecke Frankfurt/Main kommt als Erstes dran

Kritik an dem Konzept kam am Freitag vom Güterbahn-Verband Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE), in dem die Konkurrenten der Bahn im Schienengüterverkehr organisiert sind. „Nichts ist abgestimmt in dem Sinne, wie es hier suggeriert wird“, teilte der Vize-Verbandsvorsitzende Sven Flore mit.