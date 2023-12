Tourismus Reise zu günstig und deshalb geplatzt - Entschädigung

In dem Fall hatte ein Mann online eine Reise in die Dominikanische Republik gebucht - für knapp 2900 Euro. Einige Tage später focht der Veranstalter den Reisevertrag an, so das Gericht. Als Grund wurde dem Kunden ein nicht näher beschriebener Tippfehler bei der Eingabe und ein sich daraus ergebender Preisunterschied genannt.