Natur pur : Urlaubstrip in deutsche Nationalparks

Zingst Die Naturlandschaften an Mecklenburg-Vorpommerns Küste stehen unter Schutz. Urlauber sind dennoch ausdrücklich erwünscht.

Zuerst sind die schwarzen Punkte in der Dunkelheit kaum erkennbar. Doch ihr Geschrei lässt erahnen, dass es viele sind. Im Morgengrauen erheben sich Hunderte Kraniche in die Luft und gleiten unter schrillem Geschrei über die Köpfe der Besucher hinweg. Gräuliche Körper, die sich in V-Formationen aus dem Wasser emporschwingen, um sich auf den Feldern des Festlands satt zu fressen. Nachdem im September und Oktober 50 000 bis 70 000 Kraniche von Skandinavien nach Südeuropa geflogen sind, kehren sie im März und April zurück. Und rasten zwischen der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Insel Rügen.

Fast nirgendwo sonst in Mitteleuropa sieht man die Zugvögel so zahlreich wie im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns, wo die Küste aussieht wie ein Flickenteppich aus Meer und Land. Die Kraniche sind die Hauptdarsteller. Doch auch Rotwild und Wildschweine, Seeadler und Gänse, Höckerschwäne und Reiher betreten in dieser Region die Bühne. Im Bodden – flache Meereslagunen zwischen Halbinsel und Festland – auf den Schilfinseln, im Watt und in den Dünen finden sie Nahrung, Schutz und Ruhe.