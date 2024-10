Fahrradreisen Radeln in Spanien: Unterwegs auf dem Olivenölweg

Inzwischen sind es in ganz Spanien mehr als 3.400 ehemalige Schienenkilometer, die man per Rad, aber auch zu Fuß entdecken kann, eingeteilt in rund 135 Wegabschnitte oder Verbindungsstrecken. Unter der Schirmherrschaft der Spanischen Eisenbahnstiftung wurde darauf geachtet, dass Spuren der Eisenbahn-Geschichte erhalten bleiben. In rund 125 ehemaligen Bahnhöfen befinden sich heute Lokale oder Pensionen, kleine Informationszentren, Museen oder Fahrradvermietungen.