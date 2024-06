150 Jahre Impressionismus Per Fahrrad im Zauber des Moments: Eindrücke am Seine-Radweg

Ob man den Trubel und die Jubiläumsfeiern mag, die zum Jubiläum 150 Jahre Impressionismus in Frankreich steigen, oder das stimmungsvolle Unterwegssein in der Natur: Wer den 2020 eröffneten Radweg „La Seine à Vélo“ nimmt, kann beides haben. Die Radroute startet in Paris und führt über Giverny, Poses und Rouen - noch so eine Hochburg der Impressionisten - auf über 400 Kilometern bis an den Atlantik, wo der Fluss in den Ärmelkanal mündet.