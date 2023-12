ADAC-Untersuchung Parken am Flughafen: Früh buchen kann Geld sparen

Zwei Wochen Parken in der Zeit kosteten in Terminalnähe demnach zwischen 108 Euro in Hannover und 561 Euro in Hamburg, weil es in der Hansestadt laut ADAC bei dem Parkhaus am Terminal keinen Frühbucher-Rabatt gab. Direkt nebenan sei das Parken indes für 199 Euro möglich gewesen - das zeigt exemplarisch: Vergleichen lohnt sich.