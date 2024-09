In freier Wildbahn Outdoor-Urlaub: Wie man Begegnungen mit Bären vermeidet

Bestenfalls in kleinen Gruppen wandern und dabei mit Geräuschen auf sich aufmerksam machen, diesen Tipp gibt das Südtiroler Amt für Wildtiermanagement. Falls ein Bär in der Nähe ist, wird er so auf die Wanderer aufmerksam und hat Zeit, sich zurückzuziehen. Was der Bär in aller Regel dann auch tut. Also redet man, singt oder klopft mit dem Wanderstock regelmäßig auf Steine oder Stämme. Lärmen und Johlen sollte man aber nicht, bittet das Amt in seinem online verfügbaren Ratgeber. „Das bringt unnötige Unruhe in die Natur.“