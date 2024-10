Mitten in Manhattan Neue New York-Attraktion: Noch höher über der Skyline

Da war Luft nach oben: Wer in New York hoch hinaus will, der kann sich künftig auf dem Rockefeller Center noch weiter als bisher in die Höhe begeben: Möglich macht das der kürzlich eröffnete „Skylift“, eine Art runder Aufzug mit Open-Air-Aussichtsplattform auf der Spitze. Der Lift bringe Besucher und Besucherinnen vom Dach des berühmten Gebäudes mitten in Manhattan aus noch etwa drei Stockwerke höher, so die Betreiber. Ganz oben steht man dann auf 275 Meter Höhe.