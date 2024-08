USA-Reise Neue Ausstellung zu Taylor Swift in Mississippi

Unter dem Motto „Taylor Swift: Through The Eras“ sollen in der Sonderschau vom 23. August bis Ende Februar 2025 - ergänzend zur aktuellen „The Eras Tour“ von Swift - vor allem Instrumente und Kostüme der Sängerin zu sehen sein. So zum Beispiel eine für sie angefertigte GS-6-„Glitzergitarre“ der Fearless Tour 2009 bis 2010 oder ein Mantel von Stella McCartney, den Swift auf dem Cover ihres Albums „Evermore“ von 2020 trug.