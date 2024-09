Artenschutz Namibia: Wie Tierschutz und Tourismus zusammenhängen

Einmal vor Ort: Namibia wartet mit einigen Reise-Highlights auf. Zu den touristischen Klassikern zählt der Nationalpark Etosha, der eine vielfältige Tierwelt bietet. Auf knapp 23.000 Quadratkilometern sind die Chancen zur Beobachtung an Wasserlöchern am größten, die Pisten können in Eigenregie befahren werden. Quartiere geben diverse Camps. In der Wüste Namib sieht es mancherorts aus, als hätte es Steine geregnet. Der Sternenhimmel ist sehr klar. Städtereisende finden in Swakopmund an der Küste architektonische Spuren der deutschen Kolonialära Deutsch-Südwestafrikas. Das Sanddünengebiet Sossusvlei, südöstlich von Swakopmund, zählt zu den weltweit höchsten. Namibias bekanntester Geisterort Kolmanskop erinnert an den Diamantenboom, der Anfang des 20. Jahrhunderts einsetzte. Geführte Touren auf Deutsch oder Englisch werden angeboten.