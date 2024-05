Euro 2024 in Deutschland München im Steckbrief: Reisetipps zur Fußball-EM

Der TSV 1860 München hat zwar keine so große überregionale Strahlkraft wie die Bayern, gerade in der Stadt jedoch viele Anhänger. Die Spielstätte der Sechziger, das Stadion an der Grünwalder Straße in Giesing, lässt das Herz von Fußball-Nostalgikern hochschlagen: Es wurde 1911 gebaut und ist damit das älteste Fußballstadion in München. Bis 1972 war es auch das größte: Dann wurde das Olympiastadion eröffnet.