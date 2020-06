Kostenpflichtiger Inhalt: Kalkar : Mit dem Fahrrad am Rhein entlang

Schloss Moyland ist eines der schönsten Etappenziele auf einer der neuen Radrouten rund um Kalkar. Das Wasserschloss gehört zu den wichtigsten neugotischen Bauten in Nordrhein-Westfalen und beherbergt ein Museum, in dem die Kunstsammlung der Gebrüder van der Grinten ausgestellt wird. Foto: Tourismus NRW e.V./Dominik Ketz

Kalkar Mit neuen Radrouten lockt Kalkar Tagesbesucher an. In der kleinen Stadt am Niederrhein gibt es viel Historisches zu sehen.

Von Bernd F. Meier

„47 - 54 - 50“ – das sind nicht die Ziffern einer Telefonnummer, sondern Knotenpunkte der Rad-Rundstrecke, die vom idyllischen Fischerort Grieth durchs platte Land am Niederrhein zum Zentrum von Kalkar führt. Die Ziffern des Knotenpunktsystems machen die Orientierung leicht.

Beim Start in Grieth sieht man Tagestouristen beim Picknick mit belegten Broten auf den Bänken direkt am Rhein. Containerschiffe dieseln flussaufwärts nach Duisburg; Schubverbände in schneller Fahrt mit dem Strom in Richtung Rotterdam, mehr als 500 Frachter sollen es Tag für Tag sein. Am Griether Anleger hat Heinz Hell sein Fährboot festgemacht. Mit der „Inseltreue B“ bringt er nach der Zwangspause nun wieder Fahrradtouristen über den Rhein nach Grietherort. Von dort führen Radstrecken bis nach Rees.

Info Die Geschichte der Stadt am Niederrhein Kalkar mit dem Fischerort Grieth liegt am unteren Niederrhein zwischen Xanten und Kleve. Die Stadt wurde im Jahr 1230 gegründet. Grieth war seit dem 13. Jahrhundert ein Hafen- und Handelsplatz am Rhein und ab 1540 auch Mitglied im Städtebund der Hanse. Der idyllische Ort wurde 1969 nach Kalkar eingemeindet. ⇥(bfm) www.niederrhein-tourismus.de

Von Kalkar kann man ab Grieth links des Rheins auf der blauen Route 29 Kilometer durchs grüne Niederrheinland radeln, kreuz und quer auf kaum befahrenen Binnenwegen, vorbei an Kolken und Kopfweiden, stattlichen Bauernhöfen und mittelalterlichen Kirchen wie etwa im Flecken Hanselaer: Die Dorfkirche Sankt Antonius wurde bereits im 15. Jahrhundert errichtet.

Drei neue Fahrradstrecken wurden von der Touristinformation in Kalkar ausgearbeitet, zwischen 29 und 40 Kilometer sind die Rad-Runden lang. Die Ziffern des Knotenpunktsystems machen die Orientierung leicht.

Grieth auf einer Warft hoch über dem Rhein ist das alte Dorf der Schiffer und der Fischer, an engen Gassen reihen sich Backsteinhäuser aneinander. Am Marktplatz hat das „Hanselädchen“ geöffnet. Der Name deutet auf die große Geschichte des kleinen Ortes hin, in dem heute gerade mal rund 850 Einwohner leben. Schon im frühen Mittelalter wurde der Ort auf Weisung der Klever Grafen zum Hafen- und Handelsplatz ausgebaut: 1254 mit Stadtrechten, 1472 mit gewinnbringenden Zoll- und Stapelrechten und 1540 wurde das kleine Städtchen sogar Mitglied der Hanse.

Irgendwann waren die guten Zeiten vorbei. Bis in die 2000er Jahre hinein galt Grieth als sterbendes Dorf: Bewohner zogen fort, Bäcker und Metzger schlossen ihre Geschäfte und in den ehemals sechs Gaststätten wurden die letzten Gläser Altbier gezapft. Doch ab 2016 stemmt sich das „Hanselädchen“ – Kaufmannsladen und Café – als genossenschaftliches Projekt gegen die Verödung. Es ist ein Laden von Griethern für Griether.

Tagestouristen flanieren durch die Gassen. Und am Ortsrand lädt Haus Grieth als idyllisches Bed and Breakfast zum längeren Verweilen ein. Das hübsche Schlösschen hinterm Deich weist eine bewegte Geschichte auf. So führen Spuren vergangener Zeiten zur Adelsfamilie von Prinzessin Diana, der unvergessenen Lady Di. Johann von Bueren und Anna von Wylich, die 13-fachen Urgroßeltern von Lady Di, lebten im 16. Jahrhundert in dem einstigen Jagdschloss der Grafen und Herzöge von Kleve.

Neu sind Deichstrasse und Radweg von Grieth nach Hönnepel. Kräftig bläst der Wind den Radlern auf dem Deich entgegen. Wer hier mit einem E-Bike unterwegs ist, der schaltet einfach einen Gang höher. Mit normalen Tourenrädern wird das Strampeln gegen die steife Brise zur sportlichen Herausforderung.

Betonbauten, ein Turm und ein Schornstein ragen über das stille Land am Rheinstrom in den hohen Himmel: „Wunderland Kalkar“ – ein Freizeitpark mit Restaurants, Hotels und Sportanlagen lockt seit 1995 vor allem Familien mit Kindern an. Der wehrhafte Wassergraben ringsum erzählt darüber hinaus eine Geschichte von weitreichender Bedeutung.

Zwischen 1973 und 1985 wurde hier am Kernkraftwerk Kalkar gebaut, der „Schnelle Brüter“. Mit neuer Technik sollte das Bauwerk Strom liefern. Kalkar geriet bundesweit in die Schlagzeilen, als sich zehntausende Menschen mehrfach zu Demonstrationen gegen die Brütertechnik am Niederrhein versammelten. Letztlich waren die Proteste ein Meilenstein der Anti-Atomkraft-Bewegung auf dem Weg zur Bildung der neuen Partei Bündnis 90/Die Grünen Ende der 1980er Jahre. Im März 1991 beschloss die Bundesregierung das endgültige Aus für den Schnellen Brüter. Da war die kaum vorstellbare Summe von sieben Milliarden D-Mark buchstäblich in den Sand des Rheinufers gesetzt worden – „Wunderland Kalkar“ eben.

Von der Gegenwart in die Vergangenheit kommen die Radler am Marktplatz in Kalkar, eine Bilderbuchkulisse und sicherlich einer der schönste Plätze am Niederrhein. Beherrschend ist das spätgotische Backstein-Rathaus. Im Jahr 1446 wurde der mächtige Bau fertiggestellt. Links und rechts stehen die Bürgerhäuschen, manche holländisch anmutend und mit Treppengiebeln reich geschmückt. Rund um den Marktplatz mit der Gerichtslinde findet sich alles, was zu einem Marktplatz gehört: eine Apotheke, ein Bäcker, ein Café, eine Buchhandlung, eine Bank, Restaurants, eine Pizzeria und eine Eisdiele.

Nur ein paar Straßenecken weiter kommt die spätgotische Pfarrkirche St. Nicolai aus dem Jahr 1450 den Besuchern vor wie eine prall gefüllte Schatzkammer mittelalterlicher Kunst. Neun Schnitzaltäre, meist geschaffen von niederländischen Künstlern, zeugen von der großen Vergangenheit des Hansestädtchens. In der Blütezeit des 15. Jahrhunderts zählte Kalkar mehr als 4000 Einwohner.

Noch einmal erleben Radler auf ihrer Tagestour den Kontrast zwischen Mittelalter und Neuzeit: Schloss Moyland, neugotisch aus Backstein und zinnengekrönt mit riesigen Rundtürmen, beherbergt eines der bedeutendsten Museen des Landes Nordrhein-Westfalen. Fotografien, Plastiken und Zeichnungen des Aktionskünstlers und Bildhauers Joseph Beuys (1921-1986) sind in der umfassenden Sammlung der Brüder Franz Joseph und Hans van der Grinten zu bewundern, die mit dem Künstler befreundet waren.