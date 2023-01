Kein Muss mehr : Maskenpflicht im Fernverkehr fällt zum 2. Februar

Berlin Durchatmen im ICE: Während die Maskenpflicht in vielen Regionalzügen und Urlaubsfliegern schon Geschichte ist, soll sie nun Anfang Februar auch im öffentlichen Fernverkehr wegfallen.

Fahrgäste im Fernverkehr können bald wieder ungefiltert durchatmen: Zum 2. Februar soll die Pflicht zum Tragen einer Corona-Schutzmaske in Fernzügen und -bussen vorzeitig auslaufen, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ankündigte.

Weil Anfang Februar auch in den letzten Bundesländern die Maskenpflicht im Regionalverkehr enden soll, können Bürgerinnen und Bürger dann bundesweit in sämtlichen Verkehrsmitteln auf den Corona-Schutz verzichten. Damit kehrt nach fast drei Jahren Corona-Pandemie ein weiteres Stück Normalität in den Alltag der Menschen zurück.