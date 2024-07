Von Bouillabaisse bis Versailles Marseille und Paris im Olympia-Fieber – was die beiden Städte zu bieten haben

Wer Paris noch einmal in seiner ganzen Vielfalt abseits von Olympia erleben will, kann Station machen im Hotel Le Pavillon im 7. Arrondissement. Ein kleines, knuffiges Hotel mit moderaten Preisen und Wohlfühl-Atmosphäre, dazu ökologisch ausgerichtet. Tritt man vor die Tür und wendet sich nach rechts, erstrahlt abends das Wahrzeichen von Paris, der Eiffelturm, in all seiner Pracht. Von dort aus kann man ohne allzu viel Mühe mit Metro und Bus die Stadt erkunden. Dann aber unbedingt bei Notre Dame vorbeischauen. Fünf Jahre nach dem verheerenden Brand ist die Restaurierung so weit fortgeschritten, dass die Gerüste komplett abgebaut sein sollen zur Eröffnungsfeier.