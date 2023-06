Unterwegs im Baltikum Vom Heißluftballon in die hippe Bar – Kultur und Kulinarik in der litauischen Hauptstadt Vilnius

Die Sonne ist gerade aufgegangen an diesem frischen Mai-Morgen. Die Vögel zwitschern, auf der Lichtung nahe Trakai werden die Hüllen dreier Heißluftballons ausgebreitet. „Wir blasen gleich kalte Luft in die Ballons, die erhitzen wir später mit Gas“, erklärt Valentas, unser Pilot. „Während Start und Landung bitte unbedingt die Hände im Korb behalten und die Griffe fest greifen“, erklärt er und verteilt seine sechs Passagiere im Korb. Nach einer halben Stunde ist unser Ballon soweit gefüllt, dass wir einsteigen können. Das muss flott gehen, der Ballon zieht schon am Seil, das am Transporter festgemacht ist. Valentas löst es und wir schweben schnell in die Höhe. Es wird ganz still. Bis Valentas den Gashebel bedient und die Flamme hochschießt in den Ballon, damit wir nicht wieder sinken.