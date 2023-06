Neues aus der Reisewelt Königskunst in Madrid und Geschichte in Jerusalem

Die Harzer Schmalspurbahnen öffnen die neue Dampflokwerkstatt in Wernigerode nun auch für Touristen. Zunächst an zwei Tagen pro Woche lässt sich ein Blick in den Innenbereich der Werkstatt werfen, die das bislang größte Bauwerk in der Geschichte der Harzer Schmalspurbahnen ist und 2022 in Betrieb ging.